Goller: Talha Aydemir (dk. 26 ve 74) (Kırıkkale BA), İbrahim Koca (dk. 11), Nebi Tiryakioğlu (dk. 62), Berat Kartal (dk. 81) (Gümüşhane SF)

TFF 3. lig 2. grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler’e 3-2 mağlup oldu.

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