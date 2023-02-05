Kırıkkale’de uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

TFF 3. Lig’in 21. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup etti.

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