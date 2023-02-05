TFF 3. Lig’in 21. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig’in 21. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Özer Özden xx, Abdurahman Atabay xx, Demirhan Emir xx
Kırıkkale BA: Kerem Yusuf Ersunar xx, Adem Ercan xx, Talha Aydemir x, Burak Serses x (Mertcan Akkaya dk. 65 x), Savaş Çakır x (Serkan Güler dk. 70 x), Cihad Ateş xx, Ümit Karaal xx, Mehmet Berber xx, Sertaç Gökaltın x (Buğra Şahiner dk. 70 x), Hakan Doğru xx, Muzaffer Doğan xx
Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş x, Burakcan Alakuş x, Ramazan Efecan Gülerce xx, Ahmet Tuna Akıl x, Metehan Genç x, İbrahim Fatih Dilek xx, Halil Uysal x (Kerem Çalışkan dk. 72 x), Kerim Bölük x, Ömercan Sokullu x (Talha Erdoğan dk. 70 x), Fatih Tultak xx, Onur Garip x (Yunus Emre Kefeli dk. 80 ?)
Goller: Talha Aydemir (dk. 22), Cihad Ateş (dk. 90+5) (Kırıkkale BA), Onur Garip (dk. 45+2) (E. Velimeşespor)
Sarı kartlar: Sertaç Gökaltın, Ümit Karaal (Kırıkkale BA), Ahmet Tuna Akıl, Yunus Emre Kefeli (E. Velimeşespor)
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