Goller: Metin Peker (dk. 24), Fatih Taşdelen (dk. 70 ve 90+1), Emre Gemici (dk. 76) (Karşıyaka), Özgür Can Özcan (dk. 11), Dilaver Güçlü (dk. 27) (Nevşehir Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup’taki 18. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Karşıyaka, rakibini 4-2 mağlup etti.

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