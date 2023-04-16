TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftada Karşıyaka evinde karşılaştığı Ağrı 1970 Spor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Okan Kayataş xx, Çağlar Öztürk xx, Erdinç Tufan xx

Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Özgür Güler xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Mustafa Aşan xx, Onur Kolay xx (Namık Barış Çelik dk. 79 x), Fatih Ergen x (Caner Cengiz dk. 61 x), Ali Say xx (Nuri Fatih Aydın dk. 72 x), Emre Gemici xx (Fatih Taşdelen dk. 80 ?), Yılmaz Ceylan xxx

Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ x, Ahmet Emre Kartal x, Anıl Çıracı x, Aytaç Öden x, Emre Yaşar x (Muhammed Emin Yavaş dk. 78 x), Muhammet Mustafa Gundak x, Taner Yıldız x, Bilal Gücüyetmez x ( Onur Alsu dk. 78 x), Burak Taşdemir x, Muhammet Yılmaz x (Ahmet Kutlu dk. 78 x), Eren Yeşil x (Rıdvan Çelik dk. 79 x)

Goller: Ali Say (dk. 14), Yılmaz Ceylan (dk. 20), Fatih Taşdelen (dk. 88) (Karşıyaka), Muhammet Yılmaz (dk. 31) (Ağrı 1970 Spor)

Kırmızı Kart: Muhammet Mustafa Gundak (dk. 86) (Ağrı 1970 Spor)

Sarı kartlar: Ali Say, Erman Güraçar (Karşıyaka), Bilal Gücüyetmez, Muhammet Mustafa Gundak, Onur Alsu (Ağrı 1970 Spor)