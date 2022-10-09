Goller: Namık Çelik (dk. 45 ve 70) (Karşıyaka), Kubilay Akyüz (dk. 59)(Karaköprü Belediyespor)

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’un 6. haftasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

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