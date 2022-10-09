Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’un 6. haftasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’un 6. haftasında konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
Salon: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sabit Selvi xx, Gürcan Dönmez xx, Hicri Yıldırım xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Özgür Güler xx, Mustafa Aşan xx, Namık Çelik xxx, Onur Kolay xx(Caner Cengiz dk. 90 ?), Okan Baydemir x(Kerem Pala dk. 76 x), Fatih Ergen x(Recep Türköz dk. 76 x), Fatih Taşdelen x(Emre Gemici dk. 82 ?)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu, Burak Karapınar
Teknik Direktör: Erman Güracar
Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi x, Burak Büyükkaya xx, Mücahit Çakır x, Emre Yıldırım xx, Muhammed Reşit Şahingöz xx, Emirhan Korkmaz x(Kemal Sabri Bayraktar dk. 82 ), Fatih Dalgıç x(Kubilay Akyüz dk. 58 xx), Halil Yılmaz xx, Emre Fırtına xx, Fatih Gül x(Fevzi Özkan dk. 58 x), Muhammed Öztürk x(Selim Şahin dk. 90 ?)
Yedekler: Alperen Güner, Alperen Mehmet Çaylak, İbrahim Halil Talay
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Goller: Namık Çelik (dk. 45 ve 70) (Karşıyaka), Kubilay Akyüz (dk. 59)(Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mustafa Aşan, Ertuğrul Sancaktutan, Cenk Özbey, Özgür Güler (Karşıyaka), Fatih Dalgıç, Halil Yılmaz (Karaköprü Belediyespor)
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