TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor’u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

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