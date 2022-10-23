TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Okan Kayataş xx, Turhan Akbaş xx, Hüseyin Yazıcılar xx
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Özgür Güler xx Mustafa Aşan xx, Onur Kolay xxx, Emre Gemici xxx (Recep Türköz dk. 84 ?), Namık Çelik xx, İhsan Furkan Deniz xx (Polat Abay dk. 64 x), Fatih Taşdelen xx (Caner Cengiz dk. 74 x)
Edirnespor: Serkan Demirol xx, Fırat Aras x, Kaan Dorak x, Erkan Şentürk x (Sergen Yakupçebioğlu dk. 71 x), Ali Aydın xx, Oğuzhan Kandemir x (Abdussamet Yılmaz dk. 79 x), Ümit Can Tokcu xx, Gencay Erten xx, Engin Nebioğlu xx, Güray Gazioğlu x (Çağlar Özel dk. 79 x), Atakan Serin x (Batuhan Kayıkcı dk. 71 x)
Goller: Emre Gemici (dk. 13), Onur Kolay (dk. 90) (Karşıyaka)
Sarı Kart: Abdussamed Yılmaz (Edirnespor)
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