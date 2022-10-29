TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 9. hafta maçında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 9. hafta maçında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Egemen Artun xx, Harun Günaydın xx, Volkan Esen xx
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu x, Cenk Özbey xx (Polat Abay dk. 66 x), Metin Peker xx, Ertuğrul Sancaktutan x, Özgür Güler xx, Mustafa Aşan xx (Caner Cengiz dk. 71 x), Namık Çelik xx, Onur Kolay x (Recep Türköz dk. 66 x), İhsan Furkan Deniz xx, Fatih Taşdelen xx, Emre Gemici x (Erdoğan Açar dk. 33 xx)
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Nuhoğlu xx, Ramazan Erarslan xx, Hüseyin Yıldız xx, Köksal Ayaydın xx, Tayfun Çulha xx (Metin İlhan dk. 86 ?), Halil İbrahim Keleş xx, Şenol Özyurt xx, Enescan Özdemir xx (Mertkan Cengiz dk. 83 ?), Ensar Eyüp Bayır x (Eyüphan Çinemre dk. 23 xx), Berşan Yavuzay x (Oğuzhan Yıldırım dk. 61 xx), Bedirhan Salih xx
Goller: Tayfun Çulha (45+4) (1954 Kelkit Belediyespor)
Kırmızı kart: Yusuf Balcıoğlu (dk. 31) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Onur Kolay, Cenk Özbey (Karşıyaka), Berşan Yavuzay, Tayfun Çulha, Ramazan Erarslan, Ogün Nuhoğlu, Hüseyin Yıldız (1954 Kelkit Belediyespor)
Yorumlar