İlhan Palut: “Üst gruba yaklaşmak için kazanmak istiyorduk”

İlhan Palut: “Üst gruba yaklaşmak için kazanmak istiyorduk”

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 9. hafta maçında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

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