Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2 (Maç devam ediyor)

TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kaldı.

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