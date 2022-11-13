TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Halit Karacabey xx, Selçuk Gökgöz xx
Karaman FK: Onur x, Ahmet Batuhan xx, Ali Kemal x (Samet dk.59 x), Akın xx, Ahmet Teker xxx, Kadir xx, Umut xx, Abdulsamet x (Tugay dk.65 x), Orhan xx, Ömercan xx, Ensar xx,
Kuşadasıspor: Mehmet Salih xx, Türker x, Berkay x, Ali x (Ferhat dk.51 x), Emirhan xx, Özgür xx, Hasan xx (Murat dk.51 x), Aziz xx (Emircan dk.37 x), Muhammet Sait xxx (Galip dk.65 x), Hamit xx, Çağrı xx,
Goller: Ahmet Teker (dk.83), (Karaman FK), Muhammet Sait (dk.60), (Kuşadasıspor)
Sarı Kartlar: Akın, Umut, (Karaman FK), Hamit, Ferhat, (Kuşadasıspor)
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