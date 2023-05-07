TFF 3. Lig 2. Grup 32. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Ofspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Selim Özen xx, Adnan Akbulut xx, Samet Kaya xx
Karaman FK: Onur xx, İdris xxx (Kadir dk. 75 ?), Ahmet Teker xxx, Selim xx (Hasan dk. 90 ?), Abdulsamet xx, Orhan xx, Ahmet Karademir xx (Mehmet Salih dk. 65 x) Ömercan xxx, Ensar xx (Selçuk dk. 90 ?), Burak xx (İlyas dk. 90 ?), Samet xx,
Ofspor: Burak x (Bilal dk. 56 x), Ali Osman x, Hamza x (Soner dk. 65 x), Fatih Mert x (Batuhan dk. 65 x), Musa Eren x, Göktuğ x (Samet Efe dk. 81 ?), İsmail Cem x, Barış x, Osman xxx, Emrah x, Ahmet Aktaş x
Goller: Ömercan (dk. 24), İdris (dk.45), Ahmet Teker (dk. 86) (Karaman FK), Osman (dk. 31) (Ofspor)
Sarı kartlar: Orhan (Karaman FK), İsmail (Ofspor)