Goller: Ahmet Teker (dk. 10), Akın (dk. 18 ve dk. 30) (Karaman FK), Hakan (dk.60 pen.) (Eynesil Belediyespor)

İlhan Palut: “Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz”

İlhan Palut: “Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmadan puansız ayrılıyoruz”

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