Bursaspor dar alanda çift kale maç yaptı

Bursaspor dar alanda çift kale maç yaptı

TFF 3. Lig 2. Grup 13. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bayrampaşaspor’u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve puanını da 30’a yükseltti.

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