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TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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