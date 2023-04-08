TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen xx, Enes Berk Güçlü xx, Ulaş Kaçmaz xx
Karaman FK: Onur x, Ali Kemal x, Akın x, Ahmet Teker x (İdris dk. 76 ?), Kadir x (Emir dk. 46 x), Selim x (Ahmet Karademir dk. 57 x), Umut xxx, Abdulsamet x, Ömercan x, Mert x, Samet x
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Berkan xx, Talha xxx, Ömer Faruk xx (Adem dk. 63 x), Cihad xx (Mertcan dk. 63 x), Mehmet xx (Serkan dk. 78 ?), Sertaç xx (Ufukcan dk. 78 ?), Buğra xx, Hakan xx, Muzaffer xx, Arda Kürşat xx (Uğurcan dk. 69 x), Alaz Gökalp xx
Goller: Umut (dk. 90) (Karaman FK), Talha (dk. 41) (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
Kırmızı kart: Alaz Gökalp (dk. 90) (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
Sarı kartlar: Kadir (Karaman FK), Cihad (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)