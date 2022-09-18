TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Elazığ Karakoçan FK’yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Elazığ Karakoçan FK’yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Tayfun Sarı xx, Fatih Söyler xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx
Karaman FK: Mertcan xxx, Ali Kemal xx (Ahmet Batuhan dk. 66 x), Akın xx (Tugay dk. 80 ?), Ahmet Teker xx, (Hasan dk. 90 ?), Kadir xx, Umut xx, Abdulsamet xx, Orhan xx, Ensar xxx, Samet xx, İlyas xx,
Elazığ Karakoçan FK: Eren x, Cuma Ali x, Ömer Faruk x, Gökhan xx, Ekrem x (Harun dk. 80 ?), İbrahim x, Ercan x (Vedat dk. 80 ?), Eren x, Ahmetcan Arık x, Emre x (Seyid Ahmet dk. 15 x, Feti Ahmet dk. 65 x), Sezer x (Furkan Yiğit dk. 64 x)
Gol: Ensar (dk. 51) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Kadir (Karaman FK), Eren (Elazığ Karakoçan FK)
Yorumlar