TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Taner Tuncer xx, Şükrü Mert xx, Turan Çelik xx,
Karaman FK: Onur x, Ali Kemal x (Sinan dk. 59 x), İdris x (Ahmet Teker dk. 67 x), Akın x, Selim x, Abdulsamet x, Orhan xx (Ensar dk. 83 ?), Ahmet Karademir x, Mert x, Samet Aydın x (Kadir dk. 67 x), İlyas x
Ergene Velimeşespor: Salih xx, Burak Can x, Baran x (Ahmet Tuna dk. 83 ?), Mete Han x (Akif dk. 78 ?), İbrahim Fatih x, Samet Günhan x, Halil x (Yunus Emre dk. 87 ?), Kerem Çalışkan x (Baha dk. 78 xx), Kerim Bölük x, İbrahim Hırçın x, Fatih x
Kırmızı kart: İlyas (dk. 88) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Selim, Ahmet, Ensar (Karaman FK), Salih, Kerem, Samet (Ergene Velimeşespor)