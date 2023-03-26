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TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

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