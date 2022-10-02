TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Mehmet Terece xx, Suat Fidan xx, Recep Korkmaz xx, Karaman FK: Mertcan xxx, Ali Kemal xx (Ömercan dk.46 x), Akın xx (Hasan dk.78 x), Ahmet Teker xx (Tugay dk.46 x), Kadir xx, Umut xx, Abdulsamet xx, Orhan xx, Ensar xx, Samet xx, İlyas xx,
Alanya Kestelspor: Onur xx, Emre xx, Ali Berke xx (Alhan dk.87 ?), Burak xx (Ahmet Ülük dk.64 x), Hasan xx (Murat Şimşek dk.90 ?), Vural xx, Alp xx, Buluthan xx (Gürcan dk.90 ?), Muhammet Enes xx, Furkan xx, Berkay xx,
Sarı kartlar: Umut, (Karaman FK), Emre (Alanya Kestelspor)
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