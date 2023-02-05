Süper Lig’de mücadele eden Alaplı Alges 3-0 kazandı

Süper Lig’de mücadele eden Alaplı Alges 3-0 kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Kınay Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.

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