TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Kınay Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Kınay Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hasan Ergin xx, Coşkun Yalçın xx, Mehmet Ali Keskin xx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay xx, İzlem Anıl Balakkız xx (Osman Can Kömürcü dk. 77 x), Furkan Temir xx (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 62 xx), Mücahit Karagöz xx, Hasan Ahmet Sarı xx (Mikail Albayrak dk. 77 x), Oğuzhan Malcı xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Burak Sürmeli xx (Kaan Öztürk dk. 62 x, Samet Erdem Olgaç dk. 83 ?), Ayhan Gürbüz xx, Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx
Kınay Balvarspor: Osman Şimşek xx, Oktay Demircan xx, İlker Sinan Süzen xx, Hasan Türkyılmaz xx, İbrahim Mirza Aral xx (Süleyman Olgun dk. x), Ulaş Önsal xx, Haktan Çakır xx, Halil Can Ayan xx (Ertuğrul Çamlıbel dk. 90 ?), Mehmet Refik Can x (Oğuzhan Çalışkan dk. 46 x), Recep Ergin xx, Furkan Çetinkaya x (Görkem Güven dk. 46 xx)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Malcı, Abdurrahman İlkyaz, Osman Can Kömürcü, Ayhan Gürbüz, Hakan Yakup Jacoues Horzum (Gümüşhanespor), Furkan Çetinkaya, Hasan Türkyılmaz, İlker Sinan Süzen, Görkem Güven (Kınay Balvarspor)
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