TFF 3. Lig’de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da yeni başkanı Üzeyir Erdoğan oldu.

Fatsa Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye tek liste ile giren Üzeyir Erdoğan, yeni dönemde yönetim kurulu ile birlikte göreve seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan Erdoğan, “Fatsa Belediyesporumuzu en iyi yerlere getirmek için ben ve yönetim kurulumuz gece gündüz demeden çalışacağız. Fatsa markamızı en yüksek çıtalara çıkarmak için bu görevi üstlendik. Tüm Fatsa olarak takıma sahip çıkarsak her türlü engeli aşarız. 150 bin nüfuslu Fatsa’yı temsil edecek önemli isimler yönetimimiz de yer aldı. Fatsa Belediyespor camiamız rahat olsun. Takımımız hak ettiği yerde her zaman olacaktır” dedi.

"Kentimizin en önemli markası"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kongrede yaptığı konuşmada, “Fatsa Belediyespor 3. Lig’de kalıcı bir takım oldu. Fatsa Belediyespor kentimizin en önemli markasıdır. Yeni yönetimin oluşması ile birlikte Fatsa Belediyesporumuz büyük başarılara imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

Fatsa Belediyespor’da yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Üzeyir Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Yaşar Sabancı, Soner Kocatepe, Mustafa Güzeldal, Taner Okutan, Kerem Varan, Cafer Ertan, Mehmet Ali Çekici, Sefa Öyke, Zeki Arslan, Kemal Yıldırım, Hasan Arıca, Enver Ant, İsa Yücetepe, Muhittin Ocak, Zekeriya Koçan, Muhammet Artcı, Emrecan Mutlu, Ahmet Altay, Yasin Duran, Ali Kemal Türkyılmaz ve Mustafa Sıvaz.