Goller: Tolga Yakut (dk. 81), Onur Arı (dk. 90+2), Metehan Toprak (dk. 90+7) (Eskişehirspor), Alperen Doğan (dk. 20), Fatih Karslı (dk. 38 ve 74), Mustafa Aydoğdu (dk. 86) (Hacettepe 1945 Spor)

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