TFF 3. Lig’in 17’nci haftasında Eskişehirspor, evinde Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig’in 17’nci haftasında Eskişehirspor, evinde Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Deybet Gök xx, Cihad Buyurgan xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Arda okumuş x, Bartu Göçmen xx (Sezgin Çolpan dk. 81 x), Cihangir Çağlıyan x, Hasan Uygur xx, Tolga Yakut xx, Metehan Toprak x, Berkay Tanır x, Eren Altıntaş x (Ömer Söyler dk. 80 x), Yunus Emre Alagöz xx, Onur Arı xx
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan x, Can Karadaş x, Hüseyin Civelek xx, Onur Öztonga x, Eri Kasapoğlu xx, Halil Pekşen x (Batuhan Ulutaş dk. 72 x), Orhan Evci xx, Gökay İravul x (Kaan Özdemir dk 90+4?), Baran Sarka xx, Dilaver Güçlü xx, Özgür Can Özcan x (Ali Kılıç dk. 70 xx)
Goller: Ali Kılıç (dk. 73), Baran Sarka (dk. 90+2) (Nevşehir Belediyespor), Bartu Göçmen (dk. 68) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Bartu Göçmen, Tolga Yakut (Eskişehirspor), Hüseyin Civelek, Orhan Evci, Erdi Kasapoğlu (Nevşehir Belediyespor)
Yorumlar