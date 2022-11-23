Başkan Küpeli, "Öğretmenlerimiz yol gösteren lider, örnek alınacak bir rehberdir"

Başkan Küpeli, "Öğretmenlerimiz yol gösteren lider, örnek alınacak bir rehberdir"

TFF 3. Lig’in 13’üncü haftasında Eskişehirspor, evinde 52 Orduspor FK’ya 2-1 mağlup oldu.

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