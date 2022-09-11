Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Adanaspor: 0 (Maç devam ediyor)

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