Goller: Muhammet Ensar (dk. 68), Ömer Faruk (dk. 72 ve 77) (ES Elazığspor), Fatih (dk. 40 ve 76) (Hacettepe 1945)

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Hacettepe 1945’i 3-2 mağlup etti.

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