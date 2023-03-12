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ES Elazığspor’un, 52 Orduspor ile oynadığı mücadeleye ev sahibi ekip deprem felaketinin etkili yaşandığı şehir takımlarının atkılarıyla çıktı. Ayrıca Malatya’dan davet üzerine Elazığ’a gelen taraftarlar da tribündeki yerini alarak ES Elazığspor’a destek verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında 52 Orduspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

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