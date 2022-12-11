Goller: Mesut (dk. 6 ve 57) (ES Elazığspor), Arda (dk. 13), Cihangir (dk. 44) (Eskişehirspor)

TFF 3. Lig 1. Grup 16. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

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