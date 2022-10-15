Erol Bulut: “Galip geldiğimiz sürece özgüvenimiz de gittikçe artacak”

Erol Bulut: “Galip geldiğimiz sürece özgüvenimiz de gittikçe artacak”

TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu’na 2-1 mağlup oldu.

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