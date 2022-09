TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK’yİ 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK’yİ 1-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Yunus Yıldız xx, Halil Tolgahan Demir xx,

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Recep Yurdakul xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Fırat dk. 77 x), Mesut Saray x (Cafer dk. 63 x), Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem x (Salih dk. 63 x), Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 63 x), Yüksel Kayaalp xx, Emre Akgün xx, İzzet Topatar xx

Amasyaspor FK: Ogün Samet Nuhoğlu xx, Köksal Ayaydın xx, Alparslan Fidan xx, Tayfun Amasyaspor FK: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar xx, Can Morgül xx (Bedirhan dk. 67 x), İsmail Hacıhafızoğlu xx, Furkan Güneş x (Furkan Karabatak dk. 55 x), Yusuf Emre Baran x (Mustafa Can dk. 55 x), Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Muhammed Emin Bağcılar xx, Fevzi Can Bozkuş xx, Arif İşçi xx, Arif Birşen xx

Gol: Ömer Faruk (dk. 48) (ES Elazığspor)

Sarı Kartlar: Recep, Ömer Faruk, Feyzullah, Hakan (ES Elazığspor), Can, Bedirhan (Amasyaspor FK)