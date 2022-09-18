TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK’yİ 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK’yİ 1-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Yunus Yıldız xx, Halil Tolgahan Demir xx,

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Recep Yurdakul xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Fırat dk. 77 x), Mesut Saray x (Cafer dk. 63 x), Zeki Korkmaz xx, Yağızcan Erdem x (Salih dk. 63 x), Ömer Faruk Sezgin xxx (Feyzullah dk. 63 x), Yüksel Kayaalp xx, Emre Akgün xx, İzzet Topatar xx

Amasyaspor FK: Ogün Samet Nuhoğlu xx, Köksal Ayaydın xx, Alparslan Fidan xx, Tayfun Amasyaspor FK: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar xx, Can Morgül xx (Bedirhan dk. 67 x), İsmail Hacıhafızoğlu xx, Furkan Güneş x (Furkan Karabatak dk. 55 x), Yusuf Emre Baran x (Mustafa Can dk. 55 x), Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Muhammed Emin Bağcılar xx, Fevzi Can Bozkuş xx, Arif İşçi xx, Arif Birşen xx

Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

Gol: Ömer Faruk (dk. 48) (ES Elazığspor)

Sarı Kartlar: Recep, Ömer Faruk, Feyzullah, Hakan (ES Elazığspor), Can, Bedirhan (Amasyaspor FK)