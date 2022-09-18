Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

Taner Taşkın, Keçiörengücü ile yeni sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig 1. Grup 3. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Amasyaspor FK’yİ 1-0 mağlup etti.

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