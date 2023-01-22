TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında mücadele ettiği Yomraspor’a 1-0 yenildi.
TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında mücadele ettiği Yomraspor’a 1-0 yenildi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu xx, Uğur Aydoğdu xx, Ahmet Türkeş xx
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Oğuzhan Yazıcı xx (Muhammet Ensar dk. 80 ?), Yiğitcan Erdoğan xx, Hasan Ekici xx, Cafer Tosun x (Hakkı İsmet dk. 58 x), Mesut Saray xx (izzet dk. 73 x), Zeki Korkmaz x (Yağızcan dk. 58 x), Fatih Kıran xx, Çağrı Yağız Yasak xx, Emre Akgün xx, Hakan Bozkurt (Cihan dk. 73 x)
Hakan Bozkurt xx
Yomraspor: Mehmetcan Küçükalioğlu xx, Semih Kahraman xx, Uğur Kurt xx, Ökkeş Karaoğlu xx (Abdullah dk. 90 ?), Mustafa Yılmaz xxx (Zafer dk. 83 ?), Batuhan Kayıkçı x (Şenol dk. 70 x), Mert Korkmaz xx, Hüseyin Sürmeneli xx, Furkan Mızrak xx, Berkcan Aytaç xx, Ali Emre Ustaalioğlu x (Sertan dk. 46 x)
Gol: Mustafa (dk. 56) (Yomraspor)
Sarı Kartlar: Oğuzhan (ES Elazığspor), Furkan, Hüseyin, Sertan, Mehmet Can (Yomraspor)
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