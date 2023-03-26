TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Belediye Kütahyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Murat Kasap xx, Miraç Berk Kölemen xx, Coşkun Yalçın xx
Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Oğuzhan Yazıcı x (Tevfik Doğukan dk. 46 x), Yiğitcan Erdoğan xx, Hakkı İsmet Şimşek x (Mert Efe dk. 46 x), Mesut Saray xx, Fatih Kıran xx, Çağrı Yağız Yasak xx (İzzet dk. 73 x), Emre Akgün x, Tugay Keleş xx, Hakan Bozkurt xx
Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır xx, Erdinç Çepoğlu xx, Emrah Dağ x (Niyazi dk. 52 x), Muhammet Enes Gök x (Bilal dk. 70 x), Can Muhammet Vural xxx, Ekrem Çalışanlar xx, Talha Mayhoş xx (Özgür dk. 89), Gökhan Payal xx, Eyüp Poyraz xx, Onur Şirin xx, Yusuf Atasoy xx (Önder dk. 89)
Goller: Can Muhammet (dk. 30) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Hakkı İsmet (ES Elazığspor), Muhammet Enes, Özgür (dk. 30) (Belediye Kütahyaspor)