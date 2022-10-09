TFF 3. Ligi 2. Grup 6. haftasında Ergene Velimeşespor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Ligi 2. Grup 6. haftasında Ergene Velimeşespor sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 2-0 mağlup etti.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında önce Efecan Barlık’ın kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçen Ergene Velimeşespor son bölümde oyuna sonradan dahil Görkem’in pasında Akif Özerli’nin kaydettiği golle durumu 2-0’a taşıdı. Ergene Velimeşespor bu skorla hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Ligdeki ilk galibiyetini elde eden ve maçın ardından büyük sevinç yaşayan Ergene Velimeşespor gelecek hafta İstanbul deplasmanında Bayrampaşa ile karşı karşıya gelecek.