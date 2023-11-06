TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Tekirdağ deplasmanında rakibi Ergene Velimeşe Spor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Recep Korkmaz, Samet Kaya
Ergene Velimeşe Spor: Boğaçhan, Safa, İbrahim Fatih, Ömer, Akif, Yusuf (Dk. 90+2 Kerem), Mert, Mertcan, İbrahim (Dk. 61 Ali), Burak Can (Dk. 87 Baha), Kadir (Dk. 46 Ömer Can)
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Enescan (Dk. 71 Ömer), Furkan K., Sabutay Alper (Dk. 55 Köksal), Polat (Dk. 41 Enver Abdullah), Burak (Dk. 71 Atakan), Muhammed Fatih, Tuğay, Hakan Can, Uğur (Dk. 71 Deniz), Tayyip Mevlüt
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Sarı kartlar: Mertcan Akkaya (Ergene Velimeşe Spor), Polat Ertek, Sabutay Alper Bayülken, Hakan Can Durdu, Enescan Özdemir, Ömer Turan, Tayyip Mevlüt Kaya, Köksal Ayaydın, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)
Kırmızı kartlar: Ömer Yıldız, Ömer Can Sokullu (Ergene Velimeşe Spor), Deniz Karadeniz (Efeler 09 DFK)
Goller: Dk. 7 (KK) Burak Can Alakuş (Efeler 09 SFK)