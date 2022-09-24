TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor’a uzatma bölümünde yediği gollerle 3-1 yenildi.
TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor’a uzatma bölümünde yediği gollerle 3-1 yenildi.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Burak Demirkıran xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Ali Etlikci xx
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Harun Koç (Furkan dk. 33 xx), Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü x (Ercan dk. 46 x), İbrahim Kaya x (Hakan dk. 46 x (Ceyhun dk. 67 x)), Eren Çinkılınç xx (Rasim Ertan dk. 80), Ahmet Can Arık xx, Feti Ahmet Kantarcıoğlu xx
Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Taha Erdem Cevahiroğlu xx, Ali Osman Karnaopoğlu xx, Hamza İpekci xx, Oktay Bala xxx (Göktuğ dk. 57 x), Vedat Erçin xx (Orkun Ahmet dk. 76 xx), Ömer Çetinbaş xxx, Muhammet Serdar Yazıcı xx, Muhammed Furkan Işık xx (Bora dk. 76), Mustafa Emin Birinci xx (Fatih Mert dk. 63 x), Ahmet Aktaş xx
Goller: Oktay (dk. 25 pen.), Ömer (dk. 90+4), Orkun Ahmet (dk. 90+7) (Ofspor), Gökhan (dk. 75) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Cuma Ali, Şeyhmus Abdulkadir, Ahmet Can (Elazığ Karakoçan), Vedat, Mustafa Emin, Oktay, Taha Erdem, Ömer, Mızhat (Ofspor)
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