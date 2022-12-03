TFF 3. Lig 3. Grubun 15. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 5-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grubun 15. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 5-1 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Hakan Ergin, Mehmet Öcal, Yahya Kemal Yurtbilir
Efeler 09 SFK: Göksal, Recep (Ahmet dk. 83 ?), Serdar (Gökhan dk. 67 x), Süleyman (Adnan dk. 67 x), Furkan Tuşik (Aytaç dk. 38 x), İshak, Umut, Furkan Çarkçı, Murat (Uğur dk. 67 x), Mahmut Emin, Hakan Can
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Niğde Anadolu FK: Berkay Zekeriya, Güray, Rıdvan, Selçuk, Yağız Efe (Ahmet Keleş dk. 30 x), Batuhan, Ahmet (Murat dk. 46 x), Taner, Muhammed Şiyar, Harun (Umut dk. 51 x), Faik Kartal (Berk, dk. 30, (İbrahim Yiğit dk. 77 x))
Teknik Direktör: İskender Eroğlu
Goller: Serdar Sudun (dk. 7 ve 24), Aytaç Deniz (dk. 39), İshak Kurt (dk. 60), Umut Kaya (dk. 90) (Efeler 09 SFK), Rıdvan Çelik (dk. 13 pen.) (Niğde Anadolu FK)
Sarı kartlar: Recep Daylak, Mahmut Emin Kabul, Serdar Sudun (Efeler 09 SFK)
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