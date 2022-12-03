Goller: Serdar Sudun (dk. 7 ve 24), Aytaç Deniz (dk. 39), İshak Kurt (dk. 60), Umut Kaya (dk. 90) (Efeler 09 SFK), Rıdvan Çelik (dk. 13 pen.) (Niğde Anadolu FK)

Kar Spor İda Ultra büyük bir coşkuyla başladı

Kar Spor İda Ultra büyük bir coşkuyla başladı

TFF 3. Lig 3. Grubun 15. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 5-1 mağlup etti.

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