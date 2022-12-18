Goller: Ali Say (dk. 48), Aykut Sarıdoğan (dk. 58) (68 Aksaray Belediyespor) İshak Kurt (dk. 64 ve 71), Umut Kaya (dk. 86) (Efeler 09 SFK)

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 17. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

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