TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdaresispor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Muhammed Selim Özbek xx, Sezgin Altun xx, Murat Şimşek xx
Efeler 09 SFK: Serkan xx, Recep xx, Süleyman xx (Adnan dk. 83 ?), Furkan T. xx (Uğur dk. 70 xx), İshak xx, Umut xx, Aytaç xx (Ömer dk. 83 x), Murat xx (Gökhan dk. 72 xx), Furkan K. xx, Sabutay Alper xx, Mehmet xx (Hakan Can dk. 45 xx)
Siirt İl Özel İdaresispor: Mustafa x, Ahmet Taner x, Emre x, Evren x, Gökhan Berkay x (Efe Kağan dk. 45 x), Mehmetcan x (Erdem dk. 75 x), Enis x, Eser x, Gürkan x (Abdulvahap dk. 78 x), Hazar Can x (Ali Eren dk. 61 x), Musa (Halil dk. 75 x)
Goller: Aytaç (dk. 4, 5) (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Furkan Külekci, Gökhan Bulut (Efeler 09 SFK), Ali Eren Taşdemir (Siirt İl Özel İdaresispor)