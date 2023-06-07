TFF 3. Lig 2. Grup Play-off mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile 2-2 berabere kalarak Play-off’a veda etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Turgut Doman xx, Samet Çavuş xx, Cem Özbay xx
Efeler 09 SFK: Serkan xx, İshak xx, Umut xx, Furkan Çarkçı x (Murat dk. 100 x), Adnan xx, Nihat x (Emre dk. 46 xx, Berkan dk. 106 x), Sabutay Alper xx, Gökhan xx, Mehmet xx (Aytaç dk. 90+3 x), Ömer xx (Enver Abdullah dk. 64 x), Uğur x (Hakan Can dk. 46 x)
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Onur xx, Nuri Melih xx, Şemsettin Ender xx, Tolunay xx (Celil dk. 110 x), Bilal xx (İbrahim dk. 84 ?), Berk Ali xx (Kubilay dk. 53 x), Mertcan xx (Muhammed dk. 114 ?), Batuhan xx, İbrahim Serdar xx (Mutlu dk. 53 xx), Murat Can xx, Oğulcan Enes xx
Goller: Bilal Budak (dk. 11), Murat Can Bölükbaşı (dk. 103 pen.) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor), Ömer Turan (dk. 57), Adnan Gülen dk. 71 (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Sabutay Alper Bayülken, Umut Kaya, Gökhan Bulut, Aytaç Deniz (Efeler 09 SFK), Batuhan Ekinci, Kubilay Akyüz, Oğulcan Enes Demiroğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor)