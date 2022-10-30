TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Osmaniyespor FK’yı 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Osmaniyespor FK’yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes Stadyumu
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Gökhan Yüksel xx, Metin Uçar xx
Efeler 09 SFK: Göksal Özkara xx, Recep Daylak xx, Serdar Sudun xx (Fatih Bozok dk. 90+5 ?), Süleyman Çelik xx (Mahmut Emin Kabul dk. 90 ?), Furkan Tuşik xx (Umut Kaya dk. 46 xx), İshak Kurt xx, Furkan Çarkçı xx, Adnan Gülen xx (Murat Sevimler dk. 85 ?), Sabutay Alper Bayülken xx, Gökhan Bulut xx, Hakan Can Durdu xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Halil Karataş xx (M. Tolunay Gül dk. 79 xx), Ekrem Çalışanlar xx, Mert Sarı xx, İsmail Baran Karakoç xx (Okan Saraçoğlu dk. 80 xx), Miraç Furkan Türközü xx, Onur Civelek x (Ali Mevran Ablak dk. 51 x (Emirhan Subaş dk. 63 xx), Hüseyin Fıstıkcı xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Kadir Mert Örentepe xx, Kaan Güdü xx
Goller: İshak Kurt (dk. 64 pen.) (Efeler 09 SK)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Umut Kaya, Murat Sevimler, Göksal Özkara, Serdar Sudun, Recep Daylak, İshak Kurt (Efeler 09 SFK), Abdurrahman Ayhanoğlu, Emirhan Subaş (Osmaniyespor FK)
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