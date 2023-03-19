TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında karşılaştığı Erbaaspor’u ile 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Oğuzhan Gökçen xx, Enes Berk Güçlü xx, Mete Topcu xx
Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit xx, Süleyman Çelik xx (Emre Akbulut dk. 86 ?), Furkan Tuşik xx (Okan Saraçoğlu dk. 76 x), İshak Kurt xx (Adnan Gülen dk. 86 ?), Umut Kaya xxx (Uğur Çetinkaya dk. 86 ?), Furkan Çarkçı xx, Aytaç Deniz xx (Mehmet Bektaş dk. 70 x), Furkan Külekci xx, Sabutay Alper Bayülken xx, Gökhan Bulut xx, Hakan Can Durdu xx
Erbaaspor: Hasan Çayrak x, Mehmet Albayrak x, Yusuf Yağcı x (Halil İbrahim Esen dk. 61 x), Furkan Boz x (Cenk Alptekin dk. 90+2 ?), Emirhan Çavuş x, Yavuz Alemdar x (Bayduhan Taşova dk. 61 x), Denis Meriç (Alperen Keleş dk. 81 ?), Emre Karadağ x, Serkan Gürses x, İsmail Düzgün x, Tufan Deniz Gelen x
Goller: Umut Kaya (dk. 46) (Efeler 09 SFK)
Kırmızı kart: Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Furkan Tuşik, Süleyman Çelik, Okan Saraçoğlu (Efeler 09 SFK), Emre Karadağ, Mehmet Albayrak, Emirhan Çavuş (Erbaaspor)