TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeniçarşı SF ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Efeler 09 SFK sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeniçarşı SF ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aydın Adnan Menderes
Hakemler: Egemen Artun xxx, Gürcan Dönmez xxx, Hicri Yıldırım xxx
Efeler 09 SFK: Göksal xx, Recep xx, Süleyman xx (Fatih Bozok dk.39 xx), Furkan Tuşik xx, Umut xxx, Adnan xx, Sabutay xx, Emrah xx, Gökhan xx (Ahmet dk.66 x), Furkan Cinkaya xx (Berkcan dk.57 x), Hakan xx (Kaan dk.66 x)
Beyoğlu Yeniçarşı SF A.Ş.: Burak x, Şemşettin x, Tolunay x, Bilal xx, Berk xx (Said dk.79 x), Batuhan x, Celil xx (İbrahim dk.70 x), Muhammed x, Mutlu xx, Gökcan xx, Murat x
Goller: Umut dk.15 (Efeler), Gökcan dk. 59 (Beyoğlu Yeniçarşı SF)
Sarı kartlar: Furkan, Umut (Efeler 09 SFK) İbrahim (Beyoğlu Yeniçarşı SF A.Ş.)
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