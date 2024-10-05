TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Düzcespor, sahasında karşı karşıya geldiği Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Melih Aldemir, Enes Berk Güçlü, Ömer Okumuş
Düzcespor: Muhammet Özkan, Abdurrahman Ayhanoğlu, Aykut Civelek, Koray Baykara, Bilal Şeflek (Berat Aydoğdu dk. 84), Emre Turan, Mehmet Refik Can (Fatih Gök dk. 63), Rıdvan Türker, Enescan Özdemir, Emirhan Yılmaz (Sercan Uslu dk. 63), Eray Pazar (Doğukan Borak dk. 84)
Artvin Hopaspor: Yasin Davuş, Serkan Sözmen, Kemal Tokak (Halil Emre Yiğit dk. 76), Recep Kutun, İdris Güneş (Serkan Özbakan dk. 67), Ender Aygören, Oktay Bala (Tibet Öniz dk. 63), Ali Ateş (Alperen Gündoğdu dk. 46), Hüseyin Çolak, Orçun Erten, Ömer Ali Danışmaz (Alperen Karaca dk. 46)
Sarı kartlar: Rıdvan Türker, Emre Turan (Düzcespor), Ömer Ali Danışmaz, Ali Ateş, Serkan Sözmen (Artvin Hopaspor)