TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Ali Rıza Öztürk xx, Coşkun Yalçın xx
Çankaya FK: Ercüment xx, Yıldıray xx (Enis dk. 75 x), Mikail xx, Oğuzhan xx, Gökhan xx, Adnan Emir xx, Aykut xx (Malik dk. 82 ?), Talha xx (Mücahit dk. 82 ?), Abdurrahman xx, Serhat xx, Can Demir xx
Efeler 09 SFK: Göksal xx, Recep xx, Serdar xx, Süleyman xx (Adnan dk. 77 x), Furkan Tuşik xx, İshak xx, Umut xx (Aytaç dk. 78 x), Furkan Çarkçı xx, Murat Sevimler xx, Sabutay Alper xx (Mahmut Emin dk. 69 x), Hakan Can xx (Fatih dk. 88 ?)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Oğuzhan Erdoğan (dk. 10) (Çankaya FK), İshak Kurt (dk 45+3) (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Adnan Emir (Çankaya FK), Sabutay Alper, Recep, Adnan, Furkan Tuşik (Efeler 09 SFK)
Yorumlar