TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Kütahyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Fevzi Erdem Aktaş, Çağrı Ateş, Burak Bakırt
Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı (Hamza Gür dk. 46), Mehmet Yiğit (Furkan Sakı dk. 63), Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Yiğitali Bayrak, İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 75), Furkan Özyapı (Mehmet Yiğit dk. 63), Mücahit Can Akçay
Kütahyaspor: Taylan Arman, Mustafa Emir Akyıldız, Mücahit Çakır, Şemsettin Ender Kılıç, Emir Can Çelik, Arda Keser (Gökay Iravul dk. 78), Onur Kolay, Mustafa Demirel (İbrahim Zeytin dk. 72), Gökay Eser (Salih Adalı dk. 72), Veysel Karani Ünal (Cemal Kaya dk. 78), Eray Akar
Goller: Ahmet İlhan Özek (dk. 28), Mücahit Can Akçay (dk. 69), Hamza Gür (dk. 77) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Furkan Özyapı (Bursaspor), Emircan Çelik, Şemsettin Kılıç (Kütahyaspor)