TFF 3. Lig 1. Grup 13. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kiriççioğlu, Burak Savaş
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Furkan Sakı dk. 90), İlhan Depe (Bilal Güney dk. 90), Sedat Cengiz (Bora Yılmaz dk. 67), Mücahit Can Akçay (Ahmet Çobanoğlu dk. 90+7), Mustafa Genç (Ahmet İlhan Özek dk. 46 )
Artvin Hopaspor: Yasun Davuş, Mustafa Çakır, Serkan Sözmen, Orçun Erten, Enes Yılmaz, İdris Güneş (Halil Emre Yiğit dk. 90+2), Yavuz Özbakan (Ömer Ali Danışmaz dk. 90), Ender Aygören, Bilal Musa Şentürk (Oktay Bala dk. 46), Çayan Poshoroğlu (Bartu Albay dk.46), Gökdeniz Varol
Goller: Hamza Gür (dk. 28), Mehmet Yiğit (dk. 90) (Bursaspor), Mustafa Çakır (dk. 79) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yiğit (Bursaspor), Serkan Sözmen, Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)