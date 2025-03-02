TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Engin Atmaca, Murathan Çomoğlu, Merdani Mert Çölgeçen
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Hamza Gür, Yiğitali Bayrak (Musa Çağıran dk. 80), Furkan Özyapı (Sedat Cengiz dk. 63), Vefa Temel (Ahmet Çobanoğlu dk. 80), Bora Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 63), İlhan Depe (Tahir Babaoğlu dk. 74), Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla
Silifke Belediyespor: Ahmet Çolak, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Burak Evren (Erşan Yaşa dk. 90+5), Muhammet Harun Genç (Uğur Ahmet Özder dk. 76), Enginalp Yamaç (Nuri Aydın dk. 46), Okan Toprak, Arif Cılak, Ekrem Çalışanlar (Halilcan Gül dk. 63), Ali Yahya Bilgin, Kağan Topçu, Salih Zafer Kurşunlu
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 43) (Bursaspor), Burak Evren (dk. 53) (Silifke Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Yiğit, Abdullah Tazgel, Hamza Gür, Musa Çağıran (Bursaspor), Kağan Topçu, Ekrem Çalışanlar (Silifke Belediyespor)