TFF 3.Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1922 Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Engin Atmaca xx, Aykut Yılmaz xx, Volkan Boz xx

Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Efe Karaoğlu xxx, Kadir Torbacı xx (Hasan Bekil dk.79), Bertuğ Başdemir xx, Tufan Deniz Gelen xxx (Berkay Çakır dk.90+2), Furkan Gedik xx (Osman Can Güleryüz dk. 90+2), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xxx, Sercan Uslu xx, Uğurcan Bekçi x (Denizalp Özdemir dk.14 xx (Fatih Cin dk.79 xxx))

Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Tamer Aşık

Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz

1922 Konyaspor: Ozan Can Oruç x, Bartu Baladin x ( Ali Karakaya dk.46 x), Murat Karadeniz x, Hüseyin Biber x (İsmail Can Çavuşluk dk.46 x), Seçim Can Koç xx, Batuhan Türk x (Seyit Mehmet Söğüt dk.46 x), Hüseyin Mert Uyanıker x (Emre Pehlivan dk.81), Yaşar Kavas xx, Kaan Mert Nasırcılar x (İsmail Cem Kara dk.46 x), Cihat Aktaş x, Erkan Sasa x

Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Abdulsamet Kaya

Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya

Sarı Kartlar: Sercan Uslu, Kadir Torbacı, İlker Günay (Belediye Derincespor), Bartu Baladin, Batuhan Türk, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor)

Goller: Efe Karaoğlu (dk.32) (p), Fatih Cin (dk.90+8) (Belediye Derincespor)