Taner Taşkın: "Çok çalıştığımız yerlerden gol yedik"

Taner Taşkın: "Çok çalıştığımız yerlerden gol yedik"

TFF 3.Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1922 Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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