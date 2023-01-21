TFF 3. Lig 1. Grup’un 19. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor, konuk ettiği Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 19. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor, konuk ettiği Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Caner Kurt xx, Coşkun Yalçın xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Berkay Çakır xx (Ahmet Keleş dk. 74 x), Muhammet Fatih Yıldırım xx, Bertuğ Başdemir xx, Mehmet Tosun xxx (Hasan Bekil dk. 84 ?), Uğurcan İkikardeş xx, Abdulkerim Canlı xx, Furkan Gedik xx (Tamer Aşık dk. 84 ?), İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Kubilay Serbest xx (Ümitcan Ekşi dk.90+4 ?)
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Onur Kolay xx, Fatih Taşdelen xx (Burak Başkaya dk.70 xx), Emre Gemici xx, Yılmaz Ceylan xxx, Metin Peker xx, Ali Say xx (Namık Barış Çelik dk. 84 ?), Ertuğrul Sancaktutan xx, Fatih Ergen xx, Özgür Güler xx
Yedekler: Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu, Caner Cengiz, Ahmet Batuhan Akyüz, Mustafa Durgun
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Goller: Mehmet Tosun (dk. 28) (Belediye Derincespor), Yılmaz Ceylan (dk. 2) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ertuğrul Sancaktutan (Karşıyaka)
Yorumlar