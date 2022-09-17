TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında Belediye Derincespor sezonun üçüncü haftasında Gümüşhane ekibi 1954 Kelkit Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 3. haftasında Belediye Derincespor sezonun üçüncü haftasında Gümüşhane ekibi 1954 Kelkit Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Erdem Temel xx, Harun Öztekin xx, Fatih Deveci xx
Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı x (Furkan Gedik dk. 78 x), Ramazan Özkabak xx (Uğurcan İkikardeş dk. 68 x), İsa Nalbant x (Uğurcan Bekçi dk. 46 xx), Mehmet Tosun xx (Hakan Can Çimen dk. 88 ?), Tufan Deniz Gelen x, İlker Cihan x, Tayfun Kırca x, Sercan Uslu x (Bertuğ Başdemir dk. 46 xx)
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu x, Köksal Ayaydın xxx, Oğuzhan Yıldırım x, Alparslan Fidan xx (Mertkan Cengiz dk. 88 ?), Ali Kaan Şahanbaz x (Onur Demir dk.55 x, Serhat Tunç dk. 70 x), Enescan Özdemir xx, Berşan Yavuzay xx, Ramazan Erarslan x, Halil İbrahim Keleş xx, Bedirhan Salih xx, Hüseyin Yıldız xx
Goller: Mehmet Tosun (dk. 69) (Belediye Derincespor), Köksal Ayaydın (dk.21) (Kelkit Belediyespor)
Kırmızı kart: Oğuzhan Yıldırım (dk. 59) (Kelkit Belediyespor)
Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Cihan (Belediye Derincespor), Köksal Ayaydın, Hüseyin Yıldız, Ogün Samet Nuhoğlu (Kelkit Belediyespor)
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