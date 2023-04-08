TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. haftasında Belediye Derincespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Yiğit Çam xx, Ali Rıza Öztürk xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Bertuğ Başdemir xxx, Mehmet Tosun xx (Mustafa Demirel dk. 65 x), Uğurcan İkikardeş xxx (Kubilay Serbest dk. 65 x), Abdulkerim Canlı xx, Furkan Gedik xx (Alihan Bel dk. 79 x), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xx, Ahmet Keleş xx, Uğurcan Bekçi xx (Eren Bayraktar dk. 89 ?)

Belediye Kütahyaspor: Hakan Sürmeli xx, Erdinç Çepoğlu xx, Muhammet Enes Gök xx (Berkant Şahin Kök dk. 46 x), Can Muhammet Vural xx (Ali Kemal Özkan dk. 69 x), Bilal Şeflek xx (Niyazi Çolak dk. 83 ?), Ekrem Çalışanlar xx, Talha Mayhoş xx (Erdem Dikbasan dk. 90 ?), Gökhan Payal xxx, Eyüp Poyraz xx, Onur Şirin xxx, Yusuf Atasoy xx

Yedekler: Alper Kağan Çakır, İbrahim Başer, Önder Akdağ

Teknik Direktör: Bekir Ozan Has

Aleksandar Stanojevic: ”Beraberlikten memnun değiliz” Aleksandar Stanojevic: ”Beraberlikten memnun değiliz”

Sarı Kart: İlker Cihan (Belediye Derincespor), Gökhan Payal, Bilal Şeflek (Belediye Kütahyaspor)