TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Amasyaspor FK, konuk ettiği Efeler 09 SFK’ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Osman Köksaldı, Mehmet Öcal, Demirhan Emir
Amasyaspor FK: Mücahit Çıra, Cuma Ali Üzüm, Onur Şirin (Emre Karadağ dk. 77), Can Morgül, Samet Eker, Kubilay Serbest, Emre Işık (Aşur Altınel dk. 85), Ömer Faruk Aydemir, Talha Mayhoş (Özgür Özdemir dk. 77), Batuhan Ayvaz (Gökhan Iravul dk. 61), Okan Erdik
Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Köksal Ayaydın, Enescan Özdemir (Atakan Akbulut dk. 79), Mert Efe Çölbeyi, Furkan Külekci (Furkan Çarkcı dk. 76), Deniz Karadeniz (Berkan Ünal dk. 87), Sabutay Alper Bayülken, Burak Özbakır, Muhammed Fatih Kunat, Hakan Can Durdu, Uğur Çetinkaya (Enver Abdullah Filiz dk. 87)
Gol: Enescan Özdemir (dk. 71) (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Deniz Karadeniz, Burak Özbakır, Sabutay Alper Bayülken, Atakan Akbulut (Efeler 09 SFK), Can Morgül (Amasyaspor FK)