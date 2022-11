TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 10. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 4-0 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 10. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 4-0 yendi.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, İlker Ayten xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (Yunus Emre Baran dk. 73 x), İsmail x, Alpaslan Devlet x, Furkan Güneş x (Furkan Karabatak dk. 76 xx), Ahmet Buğrahan x, Muhammed Emin xx (Arif Birşen dk. 88 ?), Emre Işık x (Semih Acar dk. 80 x), Muhammed Can xx, Fevzi Can Bozkuş xxx, (Kemal Aleçakır dk. 80 x)

Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Hasan Ulaş x, Arda x, Onur Arı x (Hasan Alp Altınoluk dk. 81 ?), Tolga Yakut x, Utku Kızılkaya x (Onur Bayramoğlu dk. 37 x), Eray x, Berkay Tanır x, Eren Altıntaş x (Ömer Faruk dk. 55 x, Yunus Emre x, Cihangir Çağlayan x

Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 2 ve 66), Muhammed Emin Balcılar (dk. 31), Furkan Karabatak (dk. 90) (Amasyaspor)

Kırmızı kart: Arda Okumuş (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Can Morgül, Yunus Emre (Amasyaspor), Eren Altıntaş, Hasan Ulaş, Yunus Emre Alagöz (Eskişehirspor)