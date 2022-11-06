Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 2 ve 66), Muhammed Emin Balcılar (dk. 31), Furkan Karabatak (dk. 90) (Amasyaspor)

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Amasyaspor FK, 10. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 4-0 yendi.

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