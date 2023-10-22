TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Amasyaspor FK, 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Kemal Ögen xx, Mustafa Güçer xx, Mehmet Sonay xx

Amasyaspor FK: Mücahit Çıra xx, Cuma Ali Üzüm x, Onur Şirin x, Can Morgül x (Gökay Iravul dk. 81 xx), Samet Eker x (Kadir Karış dk. 76 x), Tuncay Fındıkçı x (Emre Işık dk. 46 x), Kubilay Serbest x, Ömer Faruk Aydemir x (Özgür Özdemir dk. 81 x), Talha Mayhoş xx, Batuhan Ayvaz x (Emre Karadağ dk. 64 x), Emircan Ataş x

Hacettepe 1945: Ebrar Yiğit Aydın x, Fatih Karslı x (Bayramcan Alyurt dk. 46 x), Ataberk Gök x (Berat Tosun dk. 86 x), Batuhan Tekin x (Nizam Halil Demir dk. 72 x), Tunahan Akpınar xx, Gürkan Alver x, Mustafa Sipahioğlu x, Emrecan Dönmez x (Çağrı Kablan dk. 72 x), Muhammet Furkan Kılıç x (Furkan Ünsal dk. 87. x), Hakan Bozkurt x, Sami Gökhan Altıparmak x

Goller: Talha Mayhoş (dk. 62, 90), Gökay Iravul (dk. 84) (Amasyaspor), Tunahan Akpınar (dk. 76) (Hacettepe 1945)

Sarı kartlar: Cuma Ali Üzüm, Emre Işık, Can Morgül (Amasyaspor), Çağrı Kablan (Hacettepe 1945)